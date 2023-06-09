Рабочий погиб в результате падения лифта в жилом доме в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Рабочий погиб в результате падения лифта в жилом доме на улице Штурвальной в Москве. Его напарник пострадал, мужчину отвезли в больницу. О происшествии рассказали в экстренных службах.

"На двух рабочих при проведении работ упал лифт. В результате полученных травм один человек погиб, другой пострадал и был госпитализирован", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

Уточняется, что в лифте на момент падения никто не находился.

По данному инциденту организовали проверку для того, чтобы определить, что стало причиной происшествия.

Ранее рабочий погиб в результате падения газобетонных блоков на строительном объекте на Шелепихинской набережной. Второй рабочий был госпитализирован.

До этого строительные леса рухнули недалеко от станции первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Кунцевская. Сообщение о происшествии поступило 10 мая в 21:23. Обрушение лесов случилось на улице Алексея Свиридова, у дома № 24.



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