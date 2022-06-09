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16:30

Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32

происшествияза рубежом

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в центре столицы Германии увеличилось до 32, один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина.

Уточняется, что женщина скончалась на месте, это была учительница, которая сопровождала группу из 24 школьников.

"Ее коллега был серьезно ранен. Семь подростков из группы школьников поступили в больницы на лечение с тяжелыми травмами, еще семеро школьников получили легкие ранения. Кроме того, 17 прохожих получили ранения различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что еще 50 человек обратились за помощью психологов.

Инцидент произошел 8 июня на улице Ранкенштрассе в Берлине. Водителя оперативно задержали.

Как оказалось, мужчина ранее обращался за медицинской помощью из-за проблем с психикой. Сенатор Берлина по внутренней политике Ирис Шпрангер сообщила, что подозреваемый имеет армянские корни и получил гражданство Германии в 2015 году.

В местных СМИ отмечалось, что инцидент не был несчастным случаем. Сообщалось, что полицейские нашли в машине подозреваемого письмо, подтверждающее планы совершения преступления. В то же время трагедию не квалифицируют как теракт.

Автомобиль сбил 9 человек в центре Берлина

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