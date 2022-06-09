Водитель, сбивший школьников в Берлине, имел проблемы с психикой

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Водитель, совершивший наезд на группу школьников в центре столицы Германии, ранее обращался за медицинской помощью из-за проблем с психикой. Об этом сообщила сенатор Берлина по внутренней политике Ирис Шпрангер.

По ее словам, подозреваемый имеет армянские корни и получил гражданство Германии в 2015 году.

"У нас есть информация о том, что у подозреваемого в прошлом были психические проблемы", – сказала Шпрангер в эфире канала Welt.

По данным немецких СМИ, мужчина врезался в толпу школьников из Гессена, приехавших в столицу Германии на экскурсию. В результате 14 подростков получили травмы, а сопровождавшая их в поездке учительница погибла.

Инцидент произошел 8 июня на улице Ранкенштрассе в Берлине. Водителя оперативно задержали.

В местных средствах информации отмечалось, что инцидент не был несчастным случаем. Сообщалось, что полицейские нашли в машине подозреваемого письмо, подтверждающее планы совершения преступления. В то же время трагедию не квалифицируют как теракт.

