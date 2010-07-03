Человек погиб при стрельбе на автовокзале в Уфе

Один человек погиб, еще один получил ранение в результате стрельбы на автовокзале в центре Уфы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкортостану, передает ТАСС.
В полицию Уфы поступило сообщение, что около Южного автовокзала мужчина стрелял в машину "Лада-Приора".
"Погиб водитель "Лады" 1994 года рождения, женщина (пассажир) 1995 года рождения получила ранения", – сообщили агентству.
Подозреваемый уже задержан. Это житель Уфимского района 1994 года рождения. Его охотничье ружье изъято.
На месте ЧП работают следователи. Предварительно, причиной стал бытовой конфликт. В ближайшее время ожидается возбуждение уголовного дела.
Ранее на юге Москвы неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия и скрылся. Инцидент произошел на Пролетарском проспекте. Пострадавшая 1975 года рождения смогла дойти до своего дома на Кантемировской улице, откуда ее госпитализировали.
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