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09 июня, 19:20

Человек погиб при стрельбе на автовокзале в Уфе

происшествия

09 июня, 19:20

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Фото: vk.com/rus_crime_ufa

Один человек погиб, еще один получил ранение в результате стрельбы на автовокзале в центре Уфы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкортостану, передает ТАСС.

В полицию Уфы поступило сообщение, что около Южного автовокзала мужчина стрелял в машину "Лада-Приора".

"Погиб водитель "Лады" 1994 года рождения, женщина (пассажир) 1995 года рождения получила ранения", – сообщили агентству.

Подозреваемый уже задержан. Это житель Уфимского района 1994 года рождения. Его охотничье ружье изъято.

На месте ЧП работают следователи. Предварительно, причиной стал бытовой конфликт. В ближайшее время ожидается возбуждение уголовного дела.

Ранее на юге Москвы неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия и скрылся. Инцидент произошел на Пролетарском проспекте. Пострадавшая 1975 года рождения смогла дойти до своего дома на Кантемировской улице, откуда ее госпитализировали.

происшествия

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