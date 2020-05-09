Пожарные ликвидировали возгорание в больнице на севере Москвы

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Пожарные ликвидировали возгорание в больнице №50 на севере Москвы, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сейчас проводится проветривание помещений. Медики в защитных костюмах проводят эвакуацию лежачих больных в приемный покой.

Пожар произошел на первом этаже реанимации на площади 20 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 200 человек, еще пятеро спасены.

При пожаре погиб один человек, еще трое пострадали. Причина пожара устанавливается.

В Москве эвакуировали пациентов и персонал больницы имени Спасокукоцкого



Ранее тела шести человек найдены при тушении пожара в Башкирии. Один мужчина 1988 года рождения получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Пожар произошел в населенном пункте Тимирово. Личности погибших устанавливаются.