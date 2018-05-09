Спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшую женщину

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Тонувшую женщину в состоянии алкогольного опьянения вытащили из столичного водоема спасатели, сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о тонувшем человеке на Борисовском пруду. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды женщину", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве подтвердили факт спасения человека в районе дома 2 по улице Борисовские пруды. Представители спасателей уточнили, что женщина тонула в 30 метрах от берега.

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