В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека

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Полиция задержала участников группы, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает портал "МВД Медиа" со ссылкой на МВД по Московской области, инцидент произошел в Мытищах. Злоумышленники насильно посадили мужчину в салон автомобиля и вывезли его в лес.

Затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, а также применяя физическую силу, потребовали 50 тысяч долларов. После этого мужчину отвезли в квартиру, расположенную в Балашихе, где удерживали в наручниках три дня.

За освобождение вымогатели требовали от родственников похищенного перевода указанной суммы на карту. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двух мужчин и освободили потерпевшего.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье семерых участников преступной группировки, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории России.