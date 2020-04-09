Задымление произошло в поезде Воронеж – Москва

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Задымление произошло в поезде №739 Воронеж – Москва на территории Рязанской области.

Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), инцидент произошел на перегоне Рязань-1 – Дягилево.

Как сообщили ТАСС в МЧС, на крыше в первом вагоне произошло короткое замыкание электропроводки.

Состав был остановлен, семь пассажиров пересажены в соседний вагон, поврежденный вагон отцеплен.

Спустя два часа поезд отправился по назначению. В результате инцидента был задержан состав №20 Москва – Ростов.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте организовало доследственную проверку.

Ранее вагон электрички сгорел на станции "Чехов" Курского направления МЖД. Пассажиры были заблаговременно высажены из состава.