Поезд Москва – Киев задержали из-за задымления

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Пассажирский поезд № 5 Москва – Киев задерживается на три часа из-за задымления локомотива.

Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), инцидент произошел в районе станции "Алтухово" в Брянской области.

Там произошла незапланированная остановка. В результате локомотивная бригада отцепила локомотив от вагонов. Причины произошедшего выясняются.

Для ликвидации задымления прибыли городские расчеты и пожарный поезд из Брянска. Отмечается, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее пожар произошел в пассажирском поезде в пакистанской провинции Пенджаб. В результате погибли 62 человека, еще как минимум 15 человек пострадали.