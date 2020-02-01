МЖД выяснит причину столкновения вагонов электрички

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Московская железная дорога (МЖД) выясняет причину происшествия с пустыми вагонами на территории депо "Куровская" в Подмосковье.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе магистрали, в пятницу, 31 января во время маневров произошло соударение вагонов электропоезда. В результате один из них практически разорвало пополам. При инциденте никто не пострадал, на движение поездов ситуация не повлияла.

По данным "Московского комсомольца", электропоезд находился в цеху на ремонте. Поезд выкатывали из производственного помещения. При этом стрелка по ошибке направила его не на тот путь. Машинист из-за неполадок передатчика не смог вовремя получить информацию об ошибке.

Ранее вагон электрички сгорел на станции "Чехов" Курского направления МЖД. Пассажиры были заблаговременно высажены из состава.