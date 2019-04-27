Электричка загорелась на подмосковной станции "Чехов"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Вагон электрички сгорел на станции "Чехов" Курского направления Московской железной дороги (МЖД).

Как сообщает пресс-служба магистрали, пассажиры были высажены из состава.

По предварительной информации, никто не пострадал. На место прибыли экстренные службы и отправлен пожарный поезд со станции "Люблино".

Возгорание могло возникнуть в результате занесения источника огня в вагон. На движение других пригородных поездов ситуация не повлияла.