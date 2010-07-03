Арашуков не обращался в Генпрокуратуру с серьезными жалобами

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Член Совета Федерации Рауф Арашуков не обращался в органы прокуратуры с серьезными жалобами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня.

"Следствие идет, надзор осуществляется, жалобы мы рассматриваем. Все в обычном, нормальном режиме. Кстати, жалоб серьезных как таковых нет", – рассказал Гринь на совещании в Совете Федерации, отвечая на соответствующий вопрос сенаторов.

32-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей.

Также были арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

В марте Басманный суд удовлетворил ходатайство СК о временном отстранении Арашукова от должности сенатора. Следователь указывал на то, что обвиняемый может использовать свои полномочия для угроз свидетелям и потерпевшим.