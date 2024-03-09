Один из лидеров французских неонацистов ликвидирован под Авдеевкой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, ликвидирован на авдеевском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Сезар Ожаром уничтожен под Авдеевкой. Также имеется подтвержденная информация о его связи с французскими спецслужбами.

Ранее стало известно, что российский Следственный комитет объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований. СК вынес постановления о привлечении к ответственности граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии по статье "Наемничество". Часть из объявленных в розыск людей заочно арестованы, уточнили в комитете.

Ранее в СМИ писали, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Западное издание со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.