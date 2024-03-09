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09 марта, 15:27

Происшествия

Началось восстановление поликлиники в Курске которая была повреждена при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Рабочие разбирают разбитую кирпичную кладку и заклеивают пленкой выбитые окна поликлиники в Курске, которая была повреждена при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Как отметил глава региона, восстановительными работами занимаются 12 человек. Они уже приступили к разборке поврежденной кирпичной кладки на техническом этаже.

"Выбитые окна временно заклеивают пленкой. Стеклопакеты и поврежденный сайдинг уже заказаны, остекление поступит через 3 дня, сайдинг – в течение двух недель", – отметил Старовойт.

Ранее обломки украинского беспилотника упали на крышу поликлиники в Курске. Пострадавших нет, но пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. 9 марта поликлиника не принимает пациентов.

Ранее беспилотник ВСУ попал в склад Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе Курской области, в результате чего там возник пожар.

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