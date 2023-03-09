Попадание птицы в двигатель стало причиной экстренной посадки самолета в Петербурге

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В авиационных службах назвали причину возвращения пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорт Пулково. Выяснилось, что в двигатель воздушного судна попала птица.

В момент экстренной посадки на борту находились шесть членов экипажа и 88 пассажиров.

"Предварительно, решение о возвращении в аэропорт Пулково летевшего в Ижевск самолета принято в связи с тем, что при влезете в двигатель попала птица", – передает ТАСС сообщение специалистов.

Посадка прошла успешно. Уточняется, что пассажиров доставят в Ижевск на другом самолете.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737 экстренно сел в аэропорту Пулково из-за воспламенившегося двигателя.

Отмечалось, что самолет вылетел из Петербурга в Ижевск, однако почти сразу после взлета капитан подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение обратно в аэропорт.



Boeing 737 подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке в Пулково

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