17:32Происшествия
Попадание птицы в двигатель стало причиной экстренной посадки самолета в Петербурге
Фото: depositphotos/Shebeko
В авиационных службах назвали причину возвращения пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорт Пулково. Выяснилось, что в двигатель воздушного судна попала птица.
В момент экстренной посадки на борту находились шесть членов экипажа и 88 пассажиров.
"Предварительно, решение о возвращении в аэропорт Пулково летевшего в Ижевск самолета принято в связи с тем, что при влезете в двигатель попала птица", – передает ТАСС сообщение специалистов.
Посадка прошла успешно. Уточняется, что пассажиров доставят в Ижевск на другом самолете.
Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737 экстренно сел в аэропорту Пулково из-за воспламенившегося двигателя.
Отмечалось, что самолет вылетел из Петербурга в Ижевск, однако почти сразу после взлета капитан подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение обратно в аэропорт.
Boeing 737 подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке в Пулково
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