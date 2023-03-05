Ракетоносец Ту-22М экстренно сел в Пулково – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М запросил посадку в петербургском аэропорту Пулково в связи с неблагоприятной погодой. Об этом информирует РБК со ссылкой на источник в транспортном комплексе Санкт-Петербурга.

"Самолет сел, все в порядке, посадка не была аварийной", – говорится в сообщении.

До этого МЧС по Санкт-Петербургу предупреждало о сильном снеге в нескольких районах города.

28 февраля аэропорт Пулково объявил о задержке рейсов до 12 часов. Все рейсы, которые проходили через воздушное пространство Петербурга, развернули обратно. Самолеты из Москвы делали круги или возвращались в столицу.

Позже стало известно, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом было закрыто из-за неизвестного объекта. Также в Сети начали сообщать, что в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер". Затем в Минобороны объяснили закрытие неба тренировкой сил ПВО.

Пассажиры рассказали о рейсе, задержанном в Петербурге из-за плана "Ковер"

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