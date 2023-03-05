05 марта, 23:23Происшествия
Ракетоносец Ту-22М экстренно сел в Пулково – СМИ
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М запросил посадку в петербургском аэропорту Пулково в связи с неблагоприятной погодой. Об этом информирует РБК со ссылкой на источник в транспортном комплексе Санкт-Петербурга.
"Самолет сел, все в порядке, посадка не была аварийной", – говорится в сообщении.
До этого МЧС по Санкт-Петербургу предупреждало о сильном снеге в нескольких районах города.
28 февраля аэропорт Пулково объявил о задержке рейсов до 12 часов. Все рейсы, которые проходили через воздушное пространство Петербурга, развернули обратно. Самолеты из Москвы делали круги или возвращались в столицу.
Позже стало известно, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом было закрыто из-за неизвестного объекта. Также в Сети начали сообщать, что в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер". Затем в Минобороны объяснили закрытие неба тренировкой сил ПВО.
Пассажиры рассказали о рейсе, задержанном в Петербурге из-за плана "Ковер"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!