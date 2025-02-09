Тело пропавшего в Абхазии россиянина обнаружили в обрыве

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Тело пропавшего в Абхазии гражданина РФ обнаружили в обрыве недалеко от озера Рица. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел республики.

"Последнее место нахождения россиянина было установлено сотрудниками ОВД по Гудаутскому району 8 февраля – смотровая площадка Прощай Родина. Там же в обрыве его тело и было обнаружено утром 9 февраля", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Специалисты проведут проверку по факту смерти мужчины.

Речь идет о 38-летнем жителе Тюменской области, о пропаже которого стало известно ранее. 3 февраля российское посольство в Сухуме связалось с МЧС Абхазии по поводу пропавшего в окрестностях озера Рица российского туриста, однако его родственники на тот момент в посольство не обращались.