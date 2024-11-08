Туристка из Испании несколько дней выживала в лесах Амазонки

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Испанская туристка потерялась в джунглях Амазонки и три дня выживала в одиночку, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Noticias Caracol.

26-летняя Эстер Гименес Ромеу отправилась в джунгли колумбийского штата Амазонас вместе с гидом, однако в пути отделилась от него из-за густых зарослей. Когда она поняла, что заблудилась и осталась без проводника, сперва запаниковала, а затем взяла себя в руки, разбила лагерь и стала ждать помощи. Путешественница отправила сообщение с просьбой о помощи своему другу, который находился в Норвегии. Он и оповестил колумбийские власти, которые начали поиски девушки.

В спасательной операции участвовали полиция, пожарные-добровольцы, региональная гвардия и другие службы. Через 48 часов девушку нашли. Она была в хорошем состоянии и рассказала, что собирала дождевую воду и питалась овсянкой. Сейчас спасатели продолжают искать нанятого ею гида, который также заблудился в джунглях и о местонахождении которого нет никаких сведений.

Ранее российский турист проигнорировал предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет и утонул, не справившись с подводным течением. Когда спасатели сумели вытащить мужчину на берег, он был уже без пульса и дыхания, а все попытки его реанимировать оказались тщетны.