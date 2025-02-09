09 февраля, 09:28Происшествия
Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских БПЛА над регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В ночь на воскресенье, 9 февраля, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Сбить дроны удалось над территорией 8 российских регионов.
Так, 18 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области, по четыре БПЛА военные сбили над Орловской областью и Краснодарским краем. Также по три дрона перехватили над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному – над Брянской, Тульской областями и Крымом.
Вместе с тем около 07:00 система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон над Ленинградской областью. Другие подробности атаки представители МО не сообщали.
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