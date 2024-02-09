На Кубани потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар, охвативший в ночь на пятницу, 9 февраля, Ильский нефтеперерабатывающий завод на Кубани, полностью потушен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по краю.

Ранее о происшествии рассказали в Оперштабе Краснодарского края. Возгорание на предприятии возникло около 02:00. Службы завода смогли самостоятельно ликвидировать открытое горение к 03:00.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Полностью справиться с огнем удалось в 04:08, уточнили в МЧС.

1 февраля крупный пожар произошел на складе рыбоперерабатывающего завода в Мурманске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

В результате возгорания в здании цеха произошло частичное обрушение кровли. К борьбе с огнем привлекли 32 спасателя и 9 единиц техники.



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