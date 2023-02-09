Пострадавшую в Химках школьницу перевели в хирургическое отделение

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Ученицу химкинской школы № 10, пострадавшую в результате нападения одноклассницы с ножом, перевели в отделение хирургии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

В настоящее время 11-летняя пострадавшая проходит лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства. Согласно информации специалистов, процесс восстановления девочки имеет положительную динамику.

"У ребенка положительная динамика, и она уже переведена из реанимации в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Пострадавшая получила ножевые ранения в стенах образовательного учреждения 7 февраля. Девочку незамедлительно госпитализировали в медучреждение для оказания дальнейшей помощи.

Позже выяснилось, что ученица получила около 100 ножевых ранений от сверстницы. При этом глава Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что внутренние органы школьницы не пострадали.



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