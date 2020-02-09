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В мире

08:39

Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного

происшествия за рубежом

AP Photo/Sakchai Lalit

27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча. По данным премьер-министра, 57 человек ранены.

"По уточненным данным, погибли 27 человек, включая бойцов спецназа, гражданских лиц и самого преступника. Ранены 57 человек, из них 45 уже выписаны из больниц и вернулись домой", – заявил премьер.

По предварительным данным властей, военнослужащий открыл стрельбу из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома. По словам Прают Чан-Оча, между стрелком и его сослуживцами произошел конфликт.

"Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за этого конфликта произойти такая трагедия", – добавил премьер-министр.

8 февраля 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. Во время движения он обстрелял мирных жителей, а потом захватил торговый центр Terminal 21 с посетителями.

Позднее спецназ начал штурм, в результате которого между преступником и силовиками завязалась перестрелка. СМИ сообщали, что двое спецназовцев получили ранение, один из них – смертельное. Солдата ликвидировали. Согласно официальным данным, из ТЦ было эвакуировано около тысячи человек.

По данным посольства РФ в Таиланде, россияне при стрельбе не пострадали.

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