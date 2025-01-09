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Число погибших при стрельбе в Черногории выросло до 14 человек после того, как в больнице умер раненный 1 января мужчина. Об этом сообщает Клинический центр Черногории в Подгорице.

"Двое суток назад пациент показывал признаки выздоровления. Однако затем произошли общее ухудшение состояния и осложнения, которые привели к летальному исходу", – сказано в публикации.

В медучреждении находятся еще трое пострадавших.

Стрельба в одном из кафе в Цетинье произошла в ночь на 2 января. После этого подозреваемый Ацо Мартинович скрылся с места преступления на автомобиле.

Позже глава МВД Черногории Данило Шаранович заявил, что мужчина пытался совершить самоубийство, он скончался по дороге в больницу.

По данным СМИ, причиной нападения стала ссора Мартиновича с человеком, который впоследствии пострадал при стрельбе. Помимо этого, мужчина был известен агрессивным поведением и уже задерживался за незаконное хранение оружия, утверждают журналисты.

