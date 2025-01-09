Четверо москвичей обвинены в организации подпольного казино

Фото: Следственный комитет РФ

Четверо жителей Москвы обвиняются в организации и проведении незаконных азартных игр в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

Следователи выяснили, что фигуранты арендовали помещение на Бакунинской улице, где разместили игровое оборудование и проводили азартные игры вне игорной зоны. Их деятельность была пресечена в результате оперативных и следственных действий.

"По уголовному делу выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", – добавили в СК.

Ранее в Москве были задержаны 17 человек, которые открыли два call-центра в Пресненском районе. Сотрудники организаций принимали ставки, вели учет и выдавали клиентам выигрыши. Общий доход от нелегальной деятельности за несколько лет превысил 10 миллиардов рублей. В ходе обыска у фигурантов нашли 250 миллионов рублей.

