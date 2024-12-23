Трое мужчин задержаны в Москве за взломы офисов и кражи

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Трое мужчин задержаны в столице за взломы офисов и кражи на общую сумму более трех миллионов рублей. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, злоумышленники путем повреждения дверных замков и вскрытия окон проникали в офисные помещения организаций, расположенных в Северном округе. Оттуда они похищали ценные вещи и денежные средства, принадлежащие сотрудникам компаний", – уточняется в ее публикации.

Злоумышленников удалось задержать при содействии Росгвардии. Во время обысков сотрудники правопорядка изъяли орудия взлома и часть украденных денег. При этом драгоценности мужчины успели продать.

В настоящее время расследуется уголовное дело о краже. Одного из подозреваемых отправили под домашний арест, другого заключили под стражу, а третий находится под подпиской о невыезде.

Ранее столичные полицейские задержали 32-летнего жителя Ивановской области после кражи внедорожника Toyota за 5,6 миллиона рублей у москвича.

Приезжий решил украсть одну из машин на улице Болотниковской. Для осуществления задуманного он заказал эвакуатор, убедив водителя, что это его автомобиль. Транспортное средство перевезли на парковку в районе улицы Митинской. Полицейские нашли автомобиль и вернули владельцу.

