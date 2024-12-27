В Москве задержали 17 человек, заработавших на азартных играх 10 млрд руб

В Москве задержали 17 человек, доход которых от нелегальных азартных игр превысил 10 миллиардов рублей за несколько лет. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в своем телеграм-канале

В Пресненском районе преступники создали два call-центра. Их "сотрудники" звонили клиентам и принимали от них ставки, вели учет и выдавали выигрыши.

В процессе проведения обысков были найдены денежные средства в размере 250 миллионов рублей, мобильные устройства, компьютеры, документы и другие объекты, которые могут служить доказательством преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ. Один из подозреваемых был помещен под стражу, в то время как остальным фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Преступников выявили сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

Ранее трое мужчин были задержаны в столице за взломы офисов и кражи на общую сумму более трех миллионов рублей. Злоумышленников удалось задержать при содействии Росгвардии.

Во время обысков сотрудники правопорядка изъяли орудия взлома и часть украденных денег. При этом драгоценности мужчины успели продать.