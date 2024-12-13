Суд вынес приговор фигурантам дела об организации подпольных казино в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Пресненский районный суд приговорил к лишению свободы на различные сроки 14 участников преступного сообщества, которые обвиняются в организации игровых клубов и казино в Москве, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал виновным и приговорил 50-летнего руководителя преступного сообщества к 16 годам лишения свободы. При этом 12 его участников получили сроки от 7 до 9 лет и один из них был приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

По информации МВД, московские суды продолжают рассматривать уголовные дела в отношении еще 49 граждан, а пятерых фигурантов было решено объявить в международный розыск.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники скрывали противоправную деятельность под видом пунктов приема ставок букмекерской конторы. Там они незаконно организовывали азартные игры, используя при этом специальное оборудование.

Внутри преступного сообщества сохранялась строгая конспирация. Его младшие члены не были знакомы с руководителями, а связь с ними поддерживалась с помощью IP-телефонии и мессенджеров. Роли соучастников были четко распределены. Лидер преступной организации контактировал лично с ограниченным кругом соучастников, которые относились к числу приближенных и доверенных лиц.

Пресечь деятельность преступного сообщества удалось в сентябре 2018 года. Правоохранители обнаружили 14 игровых клубов и казино, а также провели более 100 обысков в офисных и жилых помещениях, задержав при этом свыше 100 человек. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Незаконные организация и проведение азартных игр".

По данным столичной прокуратуры, организатором преступного сообщества оказался житель Санкт-Петербурга Антон Бажанов. Ему предстоит отбывать свое наказание в исправительной колонии строгого режима. Однако мужчина скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в розыск. Остальные фигуранты взяты под стражу.

В пресс-службе столичного ГСУ СК также отметили, что в рамках расследования был проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Это позволило следователям собрать исчерпывающие доказательства, полностью подтверждающие вину всех фигурантов. При этом объем уголовного дела превысил 1 тысячу томов, уточняется в телеграм-канале ведомства.

Ранее подпольное игорное заведение обнаружили в исправительной колонии № 14 в Ростовской области. Правоохранители изъяли карты, фишки, мобильный телефон и другие предметы. Против осужденного, организовавшего казино, было возбуждено уголовное дело.

