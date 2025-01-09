Суд: Эйдельман вела политическую деятельность в интересах иностранной организации

Фото: youtube.com/Tamara Eidelman (Тамара Эйдельман признана иноагентом в РФ)

Историк Тамара Эйдельман (признана иноагентом в РФ) вела политическую деятельность в интересах иностранной организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление суда о признании законным ее включения в реестр иноагентов.

"В Минюст России поступили материалы политической направленности, участие в создании и распространении которых принимала Эйдельман. Они содержат публикации, в которых она систематически распространяет как негативные мнения о проводимой органами государственной власти политике, так и недостоверные сведения, затрагивающие СВО", – говорится в сообщении инстанции.

Прокуратура Москвы начала проверку по Эйдельман 21 июня. Тогда правоохранители нашли в Сети ее публичный канал, где она выразила неуважение защитникам Отечества и Дню воинской славы РФ. Ее заподозрили в возбуждении ненависти и вражды.

В свою очередь, Дорогомиловский суд столицы обязал Эйдельман выплатить штраф за дискредитацию российской армии в размере 50 тысяч рублей.