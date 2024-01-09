Пассажиры не пострадали в результате выкатывания самолета с ВПП в Норильске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На борту Boeing 737-800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Норильске, находились 176 человек – 8 членов экипажа и 168 пассажиров. Об этом сообщает Росавиация, передает РИА Новости.

По данным ведомства, никто не пострадал. Красноярский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Примерно в 10:00 по местному времени (06:00 по московскому) самолет авиакомпании NordStar, который летел из Норильска в Красноярск, во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет в ближайшее время отбуксируют к стоянке.

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.

Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем на борту