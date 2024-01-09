Число погибших при землетрясении в Японии превысило 200 человек

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Число погибших при мощном землетрясении в Японии превысило 200 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

9 января спасатели обнаружили тела еще 22 жертв стихии. Таким образом, всего в районе полуострова Ното на побережье Японского моря погибли 202 человека. Не меньше 102 человек все еще числятся в списке пропавших.

Пострадали 565 человек. В пунктах эвакуации находятся около 28 тысяч жителей районов, затронутых землетрясениями. Больше всего от ударов стихии пострадала префектура Исикава: там полностью или частично разрушены больше 1,3 тысячи домов, пожары уничтожили более 300 построек.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 850 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Согласно данным сейсмологов, афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

В результате серии землетрясений наибольший ущерб понесла префектура Исикава. Там в результате подземных толчков было разрушено более 250 домов.