В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов грузовых вагонов

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Забайкальском крае после схода с рельсов вагонов. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России в телеграм-канале.

"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", – указано в сообщении.

По предварительным данным, сход произошел на 6 604-м километре перегона Алеур – Укурей в Забайкалье. Обошлось без пострадавших. По данным МЧС России, в вагонах, сошедших с рельсов, был уголь.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Инцидент произошел 8 января в 19:17 по московскому времени. В РЖД заявили, что был нарушен габарит соседнего пути.

До этого стало известно, что скоростной поезд сошел с путей и загорелся около Сан-Франциско. В результате этого девять человек пострадали, всех пассажиров эвакуировали. Тогда с рельсов сошли первые два вагона поезда.

Новости мира: четыре человека погибли при сходе поезда с рельсов в Индии