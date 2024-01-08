Почти 30 грузовых вагонов сошли с пути на перегоне Забайкальской железной дороги

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне "Алеур – Бушулей" Забайкальской железной дороги, никто не пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Инцидент произошел в 19:17 по московскому времени. В РЖД заявили, что был нарушен габарит соседнего пути. Угрозы экологии не выявили, добавили в компании. Перевозчик создал оперативный штаб.

"В связи с происшествием по станции Чернышевск остановлены пассажирские поезда № 2 Москва – Владивосток и № 392 Чита – Благовещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой", – говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются, добавили в РЖД.

Позже перевозчик уточнил, что произошел сход не 27 вагонов, а 14.

Ранее стало известно, что скоростной поезд сошел с путей и загорелся около Сан-Франциско. В результате этого девять человек пострадали, всех пассажиров эвакуировали. Отмечается, что с рельсов сошли первые два вагона поезда.

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