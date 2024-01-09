В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель арестован

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В Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома, его водителя арестовали. Об этом заявил руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми.

"Транспортное средство врезалось во внешние ворота комплекса Белого дома. Водитель был взят под арест", – приводит его заявление РИА Новости.

По словам представителя службы, сейчас проводится расследование причины и характера столкновения.

Джульелми также сообщил, что на месте инцидента ожидаются сложности с дорожным движением. Правоохранительные органы закрыли проход для пешеходов по ближайшей к месту происшествия стороне улицы.

До этого сообщалось, что водитель автомобиля в США врезался в автомобиль рядом с автоколонной американского лидера Джо Байдена. Инцидент произошел в декабре прошлого года в штате Дэлавер, где Байден со своей супругой Джилл проводил свои выходные. Президентская чета в происшествии не пострадала.