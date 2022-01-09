Киргизия направила ноту Казахстану в связи с задержанием ее гражданина

14:31
Мужчина, похожий на киргизского музыканта, признался в участии в протестах в Казахстане
Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы отправили ноту и всю информацию по данному делу", – заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.
Ранее ряд казахстанских СМИ, в том числе телеканал "Хабар 24" показал кадры с задержанным избитым мужчиной, который признался, что прилетел в страну для участия в протестах. Он уточнил, что за это ему пообещали 200 долларов.
В герое сюжета телезрители узнали джазового музыканта Викрама Розахунова, который находился в Казахстане на гастролях.
По словам Ташиева, артист не является террористом и утверждения об обратном могут быть ошибочными. Специалист подчеркнул, что Киргизию задевают распространяемые казахстанскими СМИ обвинения.
Пресс-служба Госкомитета Нацбезопасности Киргизии позже распространила заявление о том, что граждане страны не имеют никакого отношения к массовым беспорядкам в Казахстане.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД республики, в уличных столкновениях погибли 16 сотрудников силовых ведомств.
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