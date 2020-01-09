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Москва 24

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Происшествия

09 января, 22:41

Полиция разыскивает водителя иномарки по подозрению в убийстве на юго-востоке Москвы

происшествия криминал город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции объявили в розыск мужчину, которого подозревают в убийстве. Трагедия, по данным следствия, произошла в столичном районе Марьино, как сообщает Агентство "Москва".

"В Москве разыскивается автомобиль Kia Optima, за рулем которого находится мужчина, подозреваемый в убийстве на территории Юго-Восточного административного округа", – заявили в правоохранительных органах.

В полиции подчеркнули, что преступление было совершено на улице Марьинский Парк.

В последний день 2019 года стало известно, что столичные полицейские разыскивали двух мужчин, которые с ножом напали на пассажира автобуса в ТиНАО. Конфликт завязался в Коммунарке. Впоследствии, задержанным злоумышленникам предъявили обвинение.

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