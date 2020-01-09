Трамп засомневался, что украинский самолет потерпел крушение из-за неполадок

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в техническом характере причин катастрофы украинского лайнера под Тегераном в Иране. Об этом сообщает ТАСС.
"У меня есть свои подозрения, <...> у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. <...> Кто-то мог ошибиться с другой стороны", – заявил американский лидер.
Трамп также обратил внимание на неблагоприятные погодные условия, которые фиксировались в районе катастрофы. Он уточнил, что конкретные версии необходимо рассматривать в ходе расследования.
Самолет "Boeing 737", принадлежащий компании "Международные линии Украины", разбился в Иране сразу после взлета из столичного аэропорта имени Имама Хомейни. Изначально сообщалось, что причина крушения – техническая неисправность, а именно возгорание двигателя.
Свои версии причин произошедшего также подготовили представители западной разведки, СНБО Украины и Организации гражданской авиации Ирана.
Названы четыре версии авиакатастрофы в Тегеране