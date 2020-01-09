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В мире

15:34

Массовое захоронение с останками 18 человек обнаружили в Мексике

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Francisco Guasco/ЕРА

На западе Мексики обнаружили захоронение, в котором находились останки 18 человек. Находка сделана в штате Халиско, говорится в сообщении местной прокуратуры в Twitter.

"В ходе работы... были обнаружены различные части тел 18 человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты установили личности четырех погибших. На месте обнаружения захоронения продолжаются работы.

Как сообщается, останки обнаружили в ходе расследования, начатого после задержания 15 человек в ноябре прошлого года. Следствие полагает, что все они относились к одному из наркокартелей и занимались похищением, пытками и убийством людей.

Ранее на ферме в мексиканском городе Тлахомулько-де-Суньига штата Халиско было обнаружено 25 человеческих тел, которые были расчленены и помещены в мешки. Всего обнаружено 52 мешка с человеческими останками. Среди трупов пять женщин и 20 мужчин.

Останки обнаружили после задержания 15 человек, которые могут быть связаны с наркобизнесом. Предполагается, что они похищали, пытали и убивали людей.

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