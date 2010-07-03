В Мексике нашли скрывающегося от суда "умершего" словака

Гражданин Словакии уехал из страны, оформил свидетельство о своей смерти и сменил имя, сообщает пресс-служба полиции страны.

Оливер Б. уехал из республики девять лет назад, скрываясь от суда. Его обвинили в финансовых махинациях.

В Белизе мужчина сделал свидетельство о смерти, чтобы его международный поиск остановили. Имя и фамилию он поменял и стал Давидом Крузом Манзанером.

Тем не менее следователи словацкой полиции совместно с Интерполом нашли его в Мексике. Обвиняемого депортировали в Австрию, где он ожидает решения о выдаче на родине.