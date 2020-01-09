Летевший в Тель-Авив Boeing вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика

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Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика топливной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что лайнер приземлился в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительной информации, у самолета после вылета сработал датчик топливной системы, поэтому командир воздушного судна решил вернуться обратно. Рейс следовал из Москвы в Тель-Авив.

Ранее самолет "Международных линий Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Причиной трагедии могло стать возгорание двигателя. В результате произошедшего все находящиеся на борту люди погибли. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

В связи с произошедшим российским авиакомпаниям рекомендовали не использовать воздушное пространство Ирана.

