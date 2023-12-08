Специалисты заявили о гибели сотен морских слонов в Антарктиде

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Сотни морских слонов и других животных погибли в Антарктиде из-за птичьего гриппа. Об этом заявило издание The Guardian.

Сообщается, что первые вспышки заболевания зафиксировали среди бурых поморников на острове Берд на юге Атлантического океана. После этого ученые отметили массовую гибель морских слонов и увеличение количества смертей среди морских котиков, доминиканских чаек и бурых поморников в других местах.

Помимо этого, случаи заражения подтвердили на Фолклендских островах в 1,5 тысячи километрах к западу от Южной Георгии среди серебристо-серых буревестников.

По словам главы Сети по охране здоровья диких животных Антарктики Миган Дьюар, в некоторых местах произошла массовая гибель южных морских слонов, и высока вероятность наличия птичьего гриппа.

По данным тестов, смерти от птичьего гриппа подтвердились в восьми местах антарктического региона. При этом эксперты ожидают результаты из 20 районов, где случилась гибель животных.

Пока на материковой части Антарктиды отсутствуют зарегистрированные случаи, однако ученые опасаются, что птичий грипп достигнет материк в ближайшие месяцы из-за миграции птиц, уточнили в СМИ.

Ранее вспышку высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) обнаружили на птицеферме на северо-западе Бельгии. Из-за болезни погибли 95 животных и уничтожена остальная часть, состоящая из 20,1 тысячи домашних птиц.

До этого очаги заражения птичьим гриппом отметили в пяти районах Кировской области. Доступ к месту обнаружения был ограничен. В неблагополучных районах региона специалисты провели обследования 732 подсобных хозяйств, привили девять тысяч птиц и отобрали 2 750 проб биологического материала.

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