Столичные полицейские задержали мужчину, похитившего попугая стоимостью 250 тыс рублей

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве при покупке какаду стоимостью более 250 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

По предварительным данным, мужчина оставил в зоомагазине заявку на покупку желтохохлого какаду. После доставки птицы в магазин сотрудница позвонила клиенту и сообщила о возможности оформить сделку. Мужчина попросил оплатить товар онлайн после его получения. Когда какаду была отправлена к клиенту, тот показал курьеру снимок экрана с якобы данными об оплате и забрал попугая.

В итоге оплата так и не поступила в магазин, а злоумышленник перестал отвечать на телефонные звонки, пояснила Волк.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ. Теперь задержанный находится под подпиской о невыезде, а похищенную птицу вернули в магазин.

Ранее стало известно, что столичная полиция задержала мужчину, который обвиняется в краже дорогостоящей шубы с витрины магазина. Злоумышленником оказался неоднократно судимый приезжий, проживающий в Москве.

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