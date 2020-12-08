Заслуженный врач РФ Розенталь погиб в Подмосковье во время спиливания дерева

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Заслуженный врач России Вадим Розенталь погиб в результате падения на него дерева в подмосковном лесу. Следствие организует проверку по факту произошедшего, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в щелковском СНТ "Озерный". Мужчина 1938 года рождения пошел в лес, чтобы срубить дерево, но во время спиливания дерево упало ему на голову.

Вадим Розенталь – заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Награжден орденом "Знак почета" за участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС.

Розенталь был гендиректором и главврачом основанного им "Института экологической реабилитации". Написал книгу "Индивидуальное питание".