Один человек погиб в результате аварии с бензовозом в Подмосковье

Один человек погиб в результате аварии с бензовозом на трассе "Аэропорт Домодедово"

Один человек погиб и один пострадал в результате аварии с бензовозом и фурой недалеко от Домодедова, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 11:30 на 38-м километре трассы "Аэропорт Домодедово". Там столкнулись грузовой автомобиль "Тонар" с песком, фура, бензовоз и два легковых автомобиля.

Погиб водитель бензовоза, травмы получил водитель "Тонара". Разлива топлива не произошло. В районе ДТП частично ограничено движение.

Ранее на юго-востоке Москвы двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу, сбила машина. Инцидент произошел на Ставропольской улице.