Число пострадавших при отравлении в Астрахани увеличилось до 32

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Число пострадавших при отравлении хлором в астраханском бассейне увеличилось до 32, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Все они находятся в медицинских учреждениях области.

Накануне глава Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что угрозы жизни для пострадавших нет благодаря своевременно оказанной помощи.

Также сообщалось, что среди пострадавших 21 ребенок от 5 до 12 лет. Известно также, что в бассейне "Динамо", где отравились люди, допустимая концентрация хлора оказалась превышена почти в 25 раз.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, полиция и МЧС.

