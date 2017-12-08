Сбербанк предупредил клиентов об очередном сбое в работе

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Клиенты Сбербанка столкнулись с ограничением в обслуживании по техническим причинам, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"В настоящее время проблема устранена, все системы банка работают в штатном режиме", – цитирует представителя банка "Интерфакс".
Ранее на форумах клиенты кредитной организации пожаловались на то, что они не могут узнать баланс карты или счета по телефону "горячей линии".
До этого, 4 декабря, Сбербанк ошибочно уменьшил баланс карт части своих клиентов. Все деньги обещали вернуть на счета в течение пяти рабочих дней. Сам сбой в работе пластика был устранен в тот же день.