Сбербанк предупредил клиентов об очередном сбое в работе

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Клиенты Сбербанка столкнулись с ограничением в обслуживании по техническим причинам, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В настоящее время проблема устранена, все системы банка работают в штатном режиме", – цитирует представителя банка "Интерфакс".

Ранее на форумах клиенты кредитной организации пожаловались на то, что они не могут узнать баланс карты или счета по телефону "горячей линии".

До этого, 4 декабря, Сбербанк ошибочно уменьшил баланс карт части своих клиентов. Все деньги обещали вернуть на счета в течение пяти рабочих дней. Сам сбой в работе пластика был устранен в тот же день.