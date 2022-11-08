Демушкин дал первый комментарий после обысков у него дома

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Националист Дмитрий Демушкин проходит подозреваемым по уголовному делу. Об этом экс-организатор "Русских маршей" рассказал РЕН ТВ.

По словам Демушкина, спецназ пришел к нему в дом около 06:00. Он рассказал, что сотрудники вели себя вежливо, ничего не били, а зашедшие после них оперативники "перевернули чуть-чуть вещи". Демушкин добавил, что у него изъяли телефон.

"Беседа была о том, что много интервью даю. Проверка, материалы на экспертизу. Посмотрим, чем закончится", – сказал Демушкин.

Он предположил, что какое-то решение по этому делу примут после проведения экспертизы.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева рассказала ТАСС, что Демушкина отпустили после беседы. По ее словам, сотрудники ФСБ провели проверку и не предъявили обвинений.

Адвокат Демушкина Олег Колесников выразил мнение, что обыск в квартире его подзащитного связан с видеороликами на YouTube.

Об обысках в доме Демушкина стало известно утром 8 ноября. Позже сообщалось, что он стал фигурантом уголовного дела о призывах к осуществлению деятельности против государственной безопасности России. Максимальное наказание по статье предусматривает пять лет лишения свободы.



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