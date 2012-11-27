Националиста Демушкина отпустили из отделения полиции

Националиста Дмитрия Демушкина отпустили из отделения полиции. Ему может грозить крупный штраф за несанкционированную акцию у здания Замоскворецкого суда, где выносили приговор спортсмену Расулу Мирзаеву.

"Когда полицейские начали заполнять протокол, пришли их коллеги, сказав, что такой статьи нет. Потом, видимо, кто-то сверху позвонил, потому что они ушли шушукаться и вернулись только через час. Они трижды меняли позицию, переписывая протокол", - заявил лидер националистического объединения "Русские" Дмитрий Демушкин.

Он сообщил, что, согласно повестке в суд, заседание состоится 11 декабря, уточняет "Интерфакс".