Юрист усомнился, что напавшие на мужчину с ребенком в ТиНАО хотели его убить

14:47
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Фигурантам дела о нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО могут смягчить обвинение, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".
Он напомнил, что в настоящее время молодым людям предъявлено обвинение в покушении на убийство.
"Покушение на убийство заключается в том, что, имея прямой умысел на убийство лица, злоумышленники сделали все возможное, чтобы убить, но по независящим от них причинам не довели этот преступный умысел до конца", – пояснил Неупокоев.
Адвокат объяснил, что квалификация "покушение на убийство" будет правомерна в том случае, если человеку нанесли удар ножом в грудь и живот, но он выжил.
"На рассмотрение дело, скорее всего, пойдет на суд присяжных. Если доказательств не будет, то шансы на то, что суд присяжных оправдает, значительно выше, чем в судах общей юрисдикции", – добавил Неупокоев.
Он выразил мнение, что в ходе следствия дело будут вести по статье о покушении, а затем, по окончании следствия, статью переквалифицируют на "Хулиганство".
О происшествии стало известно 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в Новых Ватутинках в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.
После данного инцидента было возбуждено дело о хулиганстве. Однако председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью – "Покушение на убийство".
7 ноября Щербинский суд Москвы отправил под арест до 5 января 2022 года всех фигурантов дела.
Суд арестовал фигурантов дела о драке в Новых Ватутинках
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