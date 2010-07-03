Человек погиб при столкновении двух моторных лодок под Астраханью

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Две моторные лодки столкнулись в Астраханской области, погиб один человек, а другой пострадал, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Инцидент произошел утром 8 ноября в Камызякском районе. Столкнулись моторное судно самодельной постройки и моторное судно "Бударка".

В лодке самодельной постройки находились 3 человека, в лодке "Бударка" – 9 человек. Выясняются обстоятельства произошедшего.

26 октября в Астрахани маршрутка столкнулась с легковой машиной. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе четверо детей.