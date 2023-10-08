Генконсульство РФ не имеет сведений о пострадавших россиянах в египетской Александрии

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Информации о пострадавших среди граждан России в египетской Александрии на данный момент нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского генконсульства.

"Генконсульство России в Александрии во взаимодействии с посольством в Каире уточняет детали произошедшего у египетской стороны. На текущий момент сведений о пострадавших россиянах нет", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что египетский полицейский застрелил двух израильских туристов и одного египтянина в городе Александрия. Злоумышленник был задержан.

Позже МИД Израиля подтвердил гибель двоих своих граждан на севере Египта.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Число погибших израильтян возросло до 400 человек после нападения ХАМАС